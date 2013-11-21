Госфонд просит депутатов выделить 559 млн грн на жилье для молодежи

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству просит Верховную Раду при принятии государственного бюджета на 2014 год предусмотреть выделение 558,9 млн грн для финансирования Государственной программы обеспечения молодежи жильем.

Как сообщила пресс-служба Госфонда, соответствующее предложение озвучил глава правления госфинучреждения Леонид Рысухин во время парламентских слушаний о положении украинской молодежи в Украине.

«Именно льготное кредитование является одним из наиболее эффективных инструментов государства в обеспечении экономической активности молодежи, поскольку продуцирует чувство ответственности у молодого человека за будущее своих детей и стимулирует его к инициативе и самореализации», – цитирует Рысухина пресс-служба.

Он также призвал нардепов как можно быстрее принять прошедшие первое чтение законопроекты «Об особенностях государственной поддержки обеспечения молодежи жильем» и «О молодежной жилищно-строительной кооперации».

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года Всеукраинская ассоциация «Укрмолодьжитло» обратилась к Кабинету министров Украины с просьбой предусмотреть в госбюджете на 2014 год 1,13 млрд грн для финансирования госпрограммы предоставления льготных кредитов молодежи для строительства и приобретения жилья.

По данным директора киевского Ипотечного центра Госфонда содействия молодежному жилищному строительству и, по совместительству, главы молодежного совета ассоциации «Укрмолодьжитло» Сергея Комнатного, соответствующая программа в 2013 году предусматривала финансирование в размере 600 млн грн, однако из госбюджета выделили только 80 млн грн.

По его информации, только в Киеве в очереди на льготный кредит по данной программе по состоянию на август пребывало более 6 тыс. семей.

Справка УНИАН. Государственная программа молодежного жилищного строительства на период 2013-2017 гг. была принята Кабинетом министров Украины 24 октября 2012 года.

В рамках реализации госпрограммы льготного кредитования молодежи для строительства и приобретения жилья (с 1992 года) украинцы получили более 30 тыс. квартир.

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства государственного бюджета.

В 2010 году Кабмин передал Госфонд в сферу управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.