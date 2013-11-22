Местной власти могут дать право назначать управителей многоквартирных домов

Народные депутаты предлагают наделить исполнительные органы местной власти правом назначать управителей многоквартирных жилых домов в случае, если совладельцы дома сами не определили форму управления.

Данная норма предусмотрена в законопроекте №3669 «Об особенностях управления многоквартирными домами», зарегистрированном в Верховной Раде группой из шести депутатов фракции Партии регионов.

Проектом закона также предлагается сделать обязательным страхование гражданско-правовой ответственности управителя многоквартирным домом за вред, причинный имуществу, правам и законным интересам совладельцев многоквартирного дома вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения управителем своих обязанностей.

Кроме того, депутаты предлагают наделить управителя дома правом получать из Государственного реестра выдержки о субъектах права собственности на все квартиры и нежилые помещения в многоквартирном доме и об их площади.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства неоднократно заявляло о планах разработать нормативную базу для функционирования в Украине управителей или управляющих компаний.

Необходимость таких изменений в Минрегионе объясняют потребностью в эффективном управлении общим имуществом многоквартирных домов.