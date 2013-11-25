Украинцев обяжут установить счетчики на тепло и воду

Народные депутаты предлагают внедрить в Украине обязательное использование приборов коммерческого учета тепла и воды для всех категорий потребителей в 2016-2018 годах.

Соответствующие инициативы содержатся в законопроекте «О коммерческом учете тепловой энергии, воды и водоотвода в сфере коммунальных услуг» (№3670), зарегистрированном в парламенте 21 ноября группой депутатов от фракции Партии регионов.

Согласно проекту закона, с 1 января 2016 года наличие счетчиков воды должно стать обязательным для всех категорий потребителей за исключением юрлиц и физлиц-предпринимателей, которые осуществляют управление многоквартирным домом, – для них норма вступит в силу с 1 января 2017 года.

Использование счетчиков тепла для всех категорий потребителей предлагается сделать обязательным с 1 января 2017 года, а для юрлиц и физлиц-предпринимателей, которые осуществляют управление многоквартирным домом, – с 1 января 2018 года.

Кроме того, с 1 января 2018 года законопроектом предусматривается обязательное наличие приборов коммерческого учета для всех предприятий в сфере отвода сточных вод, если другое не предусмотрено договором, за исключением юрлиц и физлиц-предпринимателей, которые осуществляют управление многоквартирным домом.

При этом за нарушения законодательства в сфере обязательного использования приборов коммерческого учета в сфере теплоснабжения депутаты предлагают штрафовать субъектов хозяйствования на 60-200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (на сегодняшний день 17 грн – УНИАН).

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит создать в Украине условия для внедрения обязательного коммерческого учета тепловой энергии и воды, рационального потребления таких ресурсов, обеспечить их реализацию лишь при условии коммерческого учета и, как следствие, сократить бюджетные расходы на субсидии и льготы.

Инициаторы нововведений также рассчитывают, что закон будет стимулировать владельцев зданий к улучшению их энергетических характеристик.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, по состоянию на 1 января 2013 года в Украине средствами учета холодной воды оснащены 47,8 тыс. домов (или 24% от потребности), приборами учета горячей воды – 8,6 тыс. домов (19%), счетчиками тепловой энергии и регуляторами температуры - 31,6% домов. По мнению авторов законопроекта, низкая оснащенность жилого фонда приборами учета обусловлена несовершенством законодательства.

По их данным, в Украине счетчиками воды необходимо оснастить еще 115,2 тыс. домов, тепла – 72,1 тыс. домов, горячей воды – 31 тыс. домов.

При этом средняя расчетная стоимость установления счетчика тепла составляет 40 тыс. грн, горячей воды – 12 тыс. грн, холодной – 3,5 тыс. грн. Общая стоимость оснащения приборами учета всех домов – около 3,8 млрд грн.

Средства на установление домовых счетчиков предлагается выделить из государственного и местных бюджетов.

Как сообщал УНИАН, по данным Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), средний показатель оснащения жилого фонда приборами коммерческого учета и регулирования тепловой энергии в Украине по состоянию на 10 октября составлял 34,27%, что на 1,73% больше соответствующего показателя на конец второго квартала 2013 года.

При этом, в Нацкомуслуг подсчитали, что для оборудования всего жилого фонда в стране счетчиками тепла необходимо установить еще около 76,3 тыс. приборов учета, на что придется потратить 2,29 млрд грн (исходя из стоимости 1 счетчика в 30 тыс. грн).

Ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) заявляло о планах в 2013-2014 годах установить в домах почти 30 тыс. счетчиков тепла и воды.