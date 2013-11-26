Строительство четырех арен к Евробаскету-2015 идет по графику

Строительство четырех арен к Евробаскету-2015 в Киеве, Львове, Одессе и Днепропетровске идет по графику.

Об этом УНИАН сообщили в компании United Basketball Investments, которая является инвестором и девелопером четырех мультифункциональных арен, которые возводятся в рамках подготовки Украины к европейскому чемпионату по баскетболу.

На сегодняшний день строительные площадки находятся на активном этапе строительства или готовятся к данному этапу. До конца года на всех площадках будет завершен подготовительный этап: установлен фундамент и протестировано свайное поле. В январе 2014 года уже начнут возводить каркасы зданий.

В частности, в Киеве продолжается демонтаж старых зданий и сооружений. На сегодняшний день демонтировано 15 из 17 зданий, которые подлежат сносу. Параллельно проходит обустройство свайного поля, проложены временные сети и коммуникации. В Одессе выполнены временные инженерные сети, организованны временные дороги и подъезды. На площадке идет активная разработка котлована: замещаются насыпные, непригодные для строительства, грунты на песчаный грунт, на котором в скором времени будет устроена монолитная железобетонная плита фундамента. В Днепропетровске идет активная фаза строительства: завершено испытание свай, проложены временные сети и коммуникации. Продолжается работа по замещению непригодных для строительства грунтов. На месяц ранее, чем на других площадках - в декабре начнется возведение монолитного железобетонного каркаса здания. А во Львове завершена программа испытания свай, заканчиваются подготовительные работы, обеспечены временные сети и коммуникации, организованы временные дороги и подъезды.

Напомним, согласно ранее утвержденному плану строительства и финансирования, все четыре мультифункциональные арены – в Киеве, Львове, Одессе и Днепропетровске, будут введены в эксплуатацию во втором квартале 2015 года.

Ранее стало известно, что Европейское отделение Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА-Европа) выражает определенное беспокойство состоянием строительства арен к чемпионату Европы по баскетболу 2015 года. Это отмечал генеральный секретарь организации Камил Новак, который в декабре намерен посетить Украину с инспекционным визитом.

"До старта чемпионата остается менее двух лет, а объем подготовительной работы - огромный. Украина не может медлить с подготовкой к турниру. Я пока не хочу давать никаких оценок накануне моего визита, но мы в ФИБА-Европа несколько обеспокоены, в частности, состоянием строительства арен, ведь это ключевой элемент проекта", - привела его слова пресс-служба Местного организационного комитета "Евробаскет 2015".