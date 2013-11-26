Госзембанк стал банком-партнером Государственного ипотечного учреждения

Государственный земельный банк (Госзембанк) присоединился к сотрудничеству с Государственным ипотечным учреждением (ГИУ), став его 120-ым банком-партнером.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ГИУ со ссылкой на руководителя управления по связям с общественностью учреждения Анну Волобуеву.

«Госучреждение, которое будет руководить землями государственной собственности, теперь является одним из 120 банков-партнеров ГИУ. Поэтому сейчас практически все государственные банки сотрудничают с госипотекой по стимулированию развития ипотечного рынка и финансированию достройки жилья», - цитирует Волобуеву пресс-служба.

По данным ГИУ, с начала 2013 года перечень банков-партнеров ГИУ был расширен на шесть финучреждений.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) Украины с начала 2013 года и по состоянию на 18 ноября рефинансировало 510 ипотечных кредитов на общую сумму 117,7 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ГИУ увеличило чистую прибыль в 3,9 раза - до 10,02 млн грн.

Чистый доход учреждения за 9 месяцев 2013 года снизился на 2,7% - до 176,22 млн грн.

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2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.

Госзембанк начал работу в октябре 2013 года, однако в законодательство пока не внесены изменения, предполагающие передачу в капитал банка 10,4 млн га государственных земель сельскохозяйственного назначения, необходимых учреждению, как считает его правление, для эффективной работы.