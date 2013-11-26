ЕБРР выделит луганскому «Теплокоммунэнерго» 20 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на заседании Совета директоров одобрил возможность выделения кредитной линии объемом 20 млн евро луганскому коммунальному предприятию «Теплокоммунэнерго» на реализацию проектов по установке индивидуальных отопительных котлов, замене труб, модернизации бойлеров и установке контролирующих систем SCADA. Об этом УНИАН сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

«Совет директоров рассмотрел вопрос и принял решение (о возможности выделения средств - УНИАН). Подписание соглашения ожидается до конца года», - сказал Усов.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР принял на рассмотрение проект «Теплокоммунэнерго» в июле текущего года. Реализация проекта должна существенно улучшить энергоэффективность коммунальных объектов Луганска, снизить энергозатраты, потребление газа и электричества, а также улучшить ситуацию с теплоснабжением города.

Объем ресурсов, необходимых для реализации проекта, - 30 млн евро, из которых 20 млн евро могут быть выделены по линии ЕБРР, 5 млн евро – за счет средств Восточно-Европейского партнерства по энергоэффективности и защите окружающей среды (E5P), а еще 4 млн евро может выделить компания NEFCO.