Укргосреестр планирует давать выписки из реестров в электронном виде

Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр) планирует предоставлять выписки из реестров бизнеса и недвижимости в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Мы должны развивать современные технологии. Чтобы, например, с помощью единой цифровой подписи все наши граждане могли бы в электронном виде получать выписки из любых реестров - бизнеса или недвижимости. Это будет очень удобно и прозрачно. Каждый сможет увидеть, что и как происходит. И для этого не нужно будет даже приходить в регистрационные службы», - цитирует пресс-служба главу Укргосреестра Дмитрия Ворону.

Он также добавил, что предоставление выписки в электронном виде станет существенным шагом для Укргосреестра по развитию современных технологий.

Пресс-служба ведомства пока не сообщает сроков введения новой услуги.

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Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2013 года граждане Украины могут воспользоваться услугами Укргосреестра через «Укрпочту». Таким образом, за первую неделю совместной работы 154 человека направили свои документы через почтового оператора в регистрационные службы. При этом больше трети поданных документов (54) касались получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (ЕГР).

С начала года в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество зарегистрировано 3,253 млн заявлений и запросов, в том числе государственными регистраторами – 2,051 млн, нотариусами – 1,201 млн.