Ипотечный рынок Британии вырос до рекордных значений

В Британии число одобренных заявок на ипотечный кредит в октябре достигло максимальных значений с начала мирового финансового кризиса в 2008 года.

Банки одобрили 67,701 тыс. заявок по сравнению с 66,891 тыс. в сентябре, свидетельствуют данные Банка Англии. Более того, совокупный объем ипотечного финансирования вырос до 15,7 млрд фунтов (25,6 млрд долл.), что является рекордным уровнем за последние пять лет.

Накануне стало известно, что Банк Англии намерен сократить объемы поддержки ипотечного кредитования и сфокусироваться на том, чтобы заставить банки кредитовать предприятия малого бизнеса, передают Вести.ru.

На такой шаг банк решился на фоне растущего беспокойства, что слишком быстрый рост цен на недвижимость в Великобритании способствует росту рисков появления пузыря, при схлопывании которого могут серьезно пострадать банки и заемщики.

Регулятор планирует сфокусироваться на стимулировании кредитовании малого бизнеса, ухудшающееся состояние которого препятствует восстановлению экономики Великобритании.