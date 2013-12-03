Средняя стоимость квартир на первичке Киева за месяц снизилась на 0,3%

Средняя стоимость квартир, предлагаемых на первичном рынке Киева, в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем снизилась на 0,32% - до 13,29 тыс. грн/кв. м.

Об этом в своем ежемесячном отчете сообщил информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно отчету, по сравнению с ноябрем 2012 года цены на квартиры в новостройках Киева выросли на 0,2%.

По данным портала, на первичном рынке стоимость квартир эконом- и бизнес-класса в ноябре снизилась на 0,5% и 0,69% - до 10,05 тыс. грн/кв. м и 15,2 тыс. грн/кв. м соответственно. Цены в премиум-классе незначительно выросли на 0,06% - до 22,01 тыс. грн/кв. м.

Аналитики также отметили, что в ноябре к продаже предлагались квартиры 69 операторами в 144 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 58%. Новостройки бизнес-класса составляют 27% от общего количества, премиум-класса – 15%.

При этом предложение квартир в прошлом месяце на рынке новостроек в общей площади снизилось на 0,9%, а в денежном выражении – на 1,26%.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир, предлагаемых на первичном рынке Киева, в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем выросла на 0,1% - до 13,36 тыс. грн/кв. м.