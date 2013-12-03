Средняя стоимость квартир на вторичке Киева в ноябре выросла на 5%

Средняя стоимость 1-4-комнатных квартир, предлагаемых на вторичном рынке Киева, в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем выросла на 5% - до 16 тыс. грн/кв. м.

Об этом в своем ежемесячном отчете сообщил информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно отчету, по сравнению с ноябрем 2012 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева снизилась на 0,7%.

По данным портала, больше всего в прошлом месяце по сравнению с октябрем подешевели четырехкомнатные квартиры – на 0,5%, до 16,98 тыс. грн/кв. м. Однокомнатные и двухкомнатные апартаменты снизились в цене на 0,1%, до 14,93 тыс. грн/кв. м и 16,41 тыс. грн/кв. м соответственно. Стоимость трехкомнатных квартир в ноябре выросла на 1,7% - до 16,2 тыс. грн/кв. м.

При этом снижение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском и Шевченковском районах столицы – на 0,6-2,2%. Подорожание квартир наблюдалось в Днепровском, Оболонском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах – на 0,4-2%.

Количество представленных к продаже квартир в ноябре уменьшилось на 18,2% относительно октября и составило 16 684 объектов. Объем предложений в общей площади и денежном выражении снизился соответственно на 14,7% и 14,2%.

При этом в структуре предложений, по данным портала «Столичная недвижимость», 1-комнатные квартиры занимают 26%, 2-комнатные – 30%, 3-комнатные – 36%, а 4-комнатные – 8%.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир, предлагаемых на вторичном рынке Киева, в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем снизилась на 2% - до 15,92 тыс. грн/кв. м.