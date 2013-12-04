Минрегион предлагает направить на жилищные программы 3 млрд грн

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) предлагает в 2014 году направить на реализацию программ по обеспечению граждан доступным жильем 3 млрд грн, что, по расчетам министерства, позволит обеспечить жильем еще 16,6 тыс. украинских семей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минрегиона со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

«Всего для реализации программ мы предлагаем направить 3 млрд грн, что позволит обеспечить жильем 16,6 тыс. семей и дополнительно привлечь 2 млрд грн кредитных ресурсов банков и собственных средств граждан», - цитирует Темника пресс-служба.

По его словам, в марте этого года Минрегион провел совещание по рассмотрению предложений местных органов власти относительно перспективных земельных участков для строительства доступного жилья. Всего было предложено для рассмотрения 43 земельных участка для строительства 194 жилых домов общей площадью 1,2 млн. кв. м на 22 тысячи квартир.

По данным Темника, в конце ноября отмеченные земельные участки были осмотрены с целью определения их реального состояния. Было установлено, что документы на землепользование есть на все земельные участки - 14 государственных актов и 29 договоров аренды. При этом полностью обеспечено инженерно-транспортной инфраструктурой лишь 10 земельных участков. На остальных необходимо выполнить разные объемы работ.

Глава Минрегиона также поручил местным органам власти проанализировать возможные объемы строительства жилья на земельных участках в следующем году, учитывая мощности строительных организаций и предприятий промышленности строительных материалов и обеспечить такие участки инженерно-транспортной инфраструктурой. Кроме того, местным органам самоуправления поручено способствовать реализации государственных жилищных программ, в том числе, путем их финансирования за счет средств местных бюджетов.

Темник также обратил внимание руководителей местных органов власти на необходимость решения вопроса сокращения количества недостроев. В начале 2013 года их насчитывалось более 3,5 тыс., из которых лишь 1,3 тыс. находились в активной стадии строительства.

«Регионам поставлена задача о проведении до 10 декабря инвентаризации таких объектов, по результатам выполнения которой следует определиться относительно возможности их достройки в следующие годы и продолжения работы по списанию или продажи части объектов. Незавершенные дома с высокой степенью готовности также являются источником для увеличения объемов жилищного строительства», - отметил Темник.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегиона на конец сентября, с начала 2013 года в рамках государственных программ по обеспечению граждан доступным жильем квартиры получили более 3 тыс. украинских семей. При этом глава Минрегиона сообщал, что в 2013 году ведомство планирует реализовать в совокупности по всем государственным программам 6,7 тыс. квартир, для чего в государственном и местных бюджетах предусмотрено более 718 млн грн.

Справка УНИАН. Программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение под государственные гарантии 5,4 млрд грн на реализацию следующих программ: строительство доступного жилья (30/70), молодежное кредитование, «Собственный дом», удешевление стоимости льготных ипотечных кредитов, обеспечение жильем инвалидов войны и льготных категорий населения, аренда с правом выкупа.

Вскоре в Украине может стартовать еще одна программа доступного жилья. По данным Государственного ипотечного учреждения, новый проект программы «Аренда жилья с правом выкупа», которая позволит гражданам получить жилье в аренду с дальнейшим правом выкупа под 3% годовых в гривне, уже согласован всеми профильными министерствами. Однако для того, чтобы программа заработала, ее должен одобрить Кабинет министров.