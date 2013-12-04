Темпы строительства в Британии достигли максимума

Строительство жилья в Великобритании росло самыми быстрыми темпами в ноябре за последние шесть лет, пишут Вести.ru.

Индекс PMI в данном секторе вырос до 62,2 п.п. в прошлом месяце против 59,4 п.п., зафиксированных в октябре. Чем индекс выше 50 п.п., тем сильнее рост активности.

Министр финансов страны Джордж Осборн представит в четверг, 5 декабря, план обновления экономических реформ правительства. При этом хорошие показатели подкрепляют ожидаемое выступление Осборна.

“Строительный сектор восстанавливается в течение последних месяцев 2013 года”, - отмечает Тим Мур, старший экономист Markit.

Тем не менее экономист подчеркнул, что сработал эффект низкой базы после нескольких лет снижения в результате кредитного кризиса, который был спровоцирован еще в 2007 г.