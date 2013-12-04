Госзембанк опровергает информацию о скупке им земель сельхозназначения

Государственный земельный банк заявляет, что не занимается скупкой земельных паев, так как это на сегодняшний день запрещено законом.

«Официально заявляем, что никаких действий по скупке земельных паев Госзембанк не предпринимает, поскольку в Украине продолжает действовать мораторий на продажу земли», - сказано в сообщении банка.

В учреждении также сообщили, что в последние несколько дней на горячую линию банка начала поступить информация о том, что некие лица, представляясь сотрудниками Госзембанка, собираются скупать земельные паи.

«Подобные предложения от кого бы то ни было расцениваем как мошенничество, призываем владельцев земельных паев воздержаться от неосторожных шагов и просим сообщать нам и в правоохранительные органы о выявлении таких случаев», - заявляют в банке.

Справка УНИАН. 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своим уставом.

Госзембанк начал работу в октябре 2013 года, однако в законодательство пока не внесены изменения, предполагающие передачу в капитал банка 10,4 млн га государственных земель сельскохозяйственного назначения, необходимых учреждению, как считает его правление, для эффективной работы.

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