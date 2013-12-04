Квартиры на первичном рынке Киева в ноябре подешевели на 0,4%

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на первичном рынке недвижимости Киева в период с 5 ноября по 4 декабря снизилась на 0,35% - до 1 717 долл./кв. м. Об этом сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

При этом самым дешевым в столице оставался Дарницкий район со средним показателем 1 372 долл./кв. м, а самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 539 долл./кв. м.

Цена продажи квартир на «первичке» в прошедшем месяце снизилась во всех районах Киева. Больше всего подешевели квартиры в Оболонском районе – на 0,73%, до 1 769 долл./кв. м, а меньше всего снизилась стоимость жилья в Днепровском районе - на 0,13%, до 1 513 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на первичном рынке недвижимости Киева в октябре 2013 года снизилась на 0,34% - до 1 724 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.