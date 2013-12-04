Квартиры в 5 крупнейших городах Украины в ноябре подешевели на 0,2-0,5%

Средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Одессы, Днепропетровска, Львова, Харькова и Донецка в период с 5 ноября по 4 декабря 2013 года снизилась на 0,2-0,5% и составила 1096-1518 долл./кв. м, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

Больше всего за месяц подешевели квартиры в Донецке – на 0,5%, до 1 187 долл./кв. м. При этом самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 832 долл./кв. м, самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 430 долл./кв. м.

Цены на жилые апартаменты в Харькове и Львове снизились на 0,45% и 0,34% - до 1 096 долл./кв. м и 1 463 долл./кв. м соответственно. При этом в Харькове самым дешевым был Червонозаводской район со средней стоимостью квартир 924 долл./кв. м, самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 368 долл./кв. м. Во Львове самые дешевые квартиры продавались в Сыхивском районе – 1 186 долл./кв. м, самые дорогие – в Галицком районе - 1 787 долл./кв. м.

Стоимость квартир в Днепропетровске за месяц снизилась на 0,25%, до 1 206 долл./кв. м. Самым дешевым в городе оставался Ленинский район со средним показателем 950 долл./кв. м, а самым дорогим – Бабушкинский район, где средняя цена продажи составила 1 449 долл./кв. м.

Меньше всего в ноябре подешевело жилье в Одессе – на 0,2%, до 1 518 долл./кв. м. При этом самым дешевым в городе оставался район Черемушки со средним показателем 1 239 долл./кв. м, а самым дорогим - Приморский район, где средняя цена продажи составила 1 736 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании SV Development, средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Донецка, Одессы, Львова, Днепропетровска и Харькова в октябре 2013 года снизилась на 0,25-0,54% и составила 1101-1522 долл./кв. м.

Стоимость продажи квартир на «вторичке» Донецка, Харькова, Львова, Днепропетровска и Одессы в І полугодии выросла на 2,11-3,16% и составила в среднем 1122-1 550 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.