Количество сделок купли-продажи земельных участков на Киевщине в ноябре снизилось на 29%

Количество сделок купли-продажи земельных участков в Киевской области в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем снизилось на 28,5% - до 721. Об этом УНИАН сообщила консалтинговая компания SV Development со ссылкой на ее подразделение - агентство недвижимости SV Realty.

«Наибольшим спросом пользовались небольшие наделы площадью 6-20 соток - 70% сделок, 22% приходится на участки от 20 до 50 соток и 8% - на объекты от 50 соток до 1 гектара», - говорится в сообщении.

Максимальное количество сделок, по данным SV Realty, в ноябре приходилось на участки стоимостью до 18 тыс. долл. – 69% от общего объема. В ценовой категории от 18 до 30 тыс. долл. было осуществлено 21% сделок. Еще 10% сделок приходилось на категорию свыше 30 тыс. долл.

При этом эксперты компании отметили, что средняя цена сделки за последний месяц незначительно снизилась - до 18,9 тыс. долл., тогда как в октябре средняя цена сделки составляла 19,2 тыс. долл.

Самым дешевым в 60-километровой зоне от Киева оставался Фастовский район со средним показателем 1 053 долл./сотка, а самыми дорогими - Киево-Святошинский и Обуховский районы, где средняя цена сделки составила 4 714 и 4 026 долл./сотка соответственно.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Realty, количество сделок купли-продажи земельных участков в Киевской области в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем выросло несущественно - на 1,1%, до 1 009 сделок.

В І полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок с землей в Киевской области снизилось на 18,2% - до 4 482.

В 2012 году было совершено 14 660 сделок купли-продажи земельных участков на вторичном рынке против 16 625 сделок в 2011 году. Средняя цена сделки за год снизилась с 23 тыс. долл. до 19 тыс. долл.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.