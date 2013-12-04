Квартиры на вторичном рынке Киева в ноябре подешевели на 0,5%

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева в период с 5 ноября по 4 декабря 2013 года снизилась на 0,52% - до 1 908 долл./кв. м. Об этом УНИАН сообщила консалтинговая компания SV Development.

При этом самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 521 долл./кв. м, а самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 949 долл./кв. м.

Цена продажи квартир на «вторичке» в прошлом месяце снизилась во всех районах столицы. Больше всего подешевели квартиры в Святошинском районе – на 0,68%, до 1 606 долл./кв. м. Меньше всего снизилась стоимость жилья в Шевченковском районе - на 0,29%, до 2 369 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева в октябре снизилась на 0,36% - до 1 919 долл./кв. м.

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева в І полугодии 2013 года выросла на 2,7% - до 1 963 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.