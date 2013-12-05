Украина предлагает китайскому бизнесу присоединиться к подготовке Олимпиады-2022

Украина предлагает Китаю принять участие в подготовке страны к проведению Зимних Олимпийских игр 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время выступления на втором украинско-китайском бизнес-форуме в Пекине.

По его словам, перспективным для инвестирования является создание и развитие туристическо-спортивной индустрии в Украине. "Поскольку туристическая отрасль приобретает все большее значение в развитии экономики и социальной сферы в Украине, которая стремительно интегрируется в мировую индустрию туризма», - сказал Янукович.

По его словам, для развития этой сферы Украина имеет уникальные природные возможности, в том числе горы в Западной Украине, АР Крым.

«Эти регионы являются уникальной сокровищницей и характеризуются самым большим биологическим разнообразием, мощным природно-ресурсным потенциалом и самобытным культурным наследием», - сказал Янукович.

Президент отметил, что в Украине знают об успешном опыте Китая в развитии туристической инфраструктуры во время подготовки к проведению Олимпийских игр в 2008 году.

"Мы готовы использовать его при подготовке к проведению в Украине зимних Олимпийских игр в 2022 году", - подчеркнул Президент.

«С этой целью начата реализация национального проекта «Олимпийская надежда - 2022». Призываю китайский бизнес присоединиться к реализации этого проекта», - сказал он.