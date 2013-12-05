Стоимость аренды квартир в Киеве снизилась на 0,4%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в период с 6 ноября по 5 декабря 2013 года снизилась на 0,43% - до 690 долл./в месяц, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

«При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 434 долл./месяц, самым дорогим – Печерский район – 691 долл./месяц», – говорится в сообщении.

Снижение стоимости аренды квартир в прошлом месяце наблюдалось во всех районах столицы. Аренда однокомнатных квартир больше всего подешевела в Печерском районе – на 0,58%, до 691 долл./месяц, меньше всего – в Оболонском районе – на 0,19%, до 537 долл./месяц.

Цены на аренду «двушек» также больше всего снизились в Печерском районе – на 0,91%, до 875 долл./месяц, меньше всего – в Подольском районе – на 0,31%, до 652 долл./месяц.

Наибольшее снижение стоимости аренды трехкомнатных квартир в ноябре наблюдалось в Шевченковском районе – на 0,79%, до 1 127 долл./месяц. Меньше всего подешевела аренда «трёшек» в Голосеевском районе – на 0,25%, до 786 долл./месяц.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в октябре текущего года снизилась на 0,43% - до 693 долл. в месяц.

Средняя стоимость аренды квартир в столице в І полугодии 2013 года выросла на 2,75% - до 710 долл. в месяц.

Средняя стоимость аренды квартир в Киеве в 2012 году выросла на 20,94% – до 693 долл./ месяц.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.