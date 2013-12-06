Цены на жилье в Британии дорожают десятый месяц подряд

Жилая недвижимость в Великобритании дорожает десятый месяц подряд, что обусловлено увеличивающимся спросом и невысокими темпами роста предложения, что подтверждают данные Halifax, ипотечного подразделения Lloyds Banking Group, пишут Вести.ru.

Согласно сообщению Bloomberg цены на жилье в Британии выросли в ноябре в среднем на 1,1% до 174,91 тыс. фунтов ($285,8 тыс.). В годовом исчислении цены подскочили на 8,4%.

На минувшей неделе Банк Англии принял меры, чтобы сдержать рост в данном секторе, запретив льготы для ипотечного финансирования по программе Funding for Lending Scheme.

Наряду с этим рынок жилья поддерживается государственной программой Help to Buy, в рамках которой выдавались кредиты гражданам, которые не имели достаточных средств для первоначального взноса.

"Увеличение спроса одновременно с недостаточными темпами роста предложения на рынке жилья привело к тому, что повышение активности сопровождается подъемом цен на недвижимость в этом году", - заявляет экономист Мартин Эллис.

За три месяца (сентябрь – ноябрь) 2013 г. цены на жилую недвижимость выросли на 2,1% в сопоставлении с периодом тремя месяцами раннее. В годовом выражении подъем составил 7,7%, что стало максимумом за 6 лет.