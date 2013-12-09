Средняя стоимость коттеджей под Киевом снизилась на 0,3%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе за период с 10 ноября по 9 декабря 2013 года снизилась на 0,3% - до 1 005 долл./кв. м, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

Согласно сообщению, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 0,95% - до 1 254 долл./кв. м.

При этом в Киевской области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 283 долл./кв. м, а самым дорогим - Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1 535 долл./кв. м.

По данным SV Development, снижение стоимости коттеджей октябре наблюдалось по всех районах Киевской области. Больше всего они подешевели в Иванковском районе – на 0,55%, до 363 долл./кв. м, а меньше всего снизилась стоимость индивидуальных домов в Вышгородском районе – на 0,11%, до 889 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя цена коттеджей под Киевом в І полугодии 2013 года выросла на 1,89% - до 1 024 долл./кв. м.

Средняя стоимость индивидуальных домов под Киевом в 2012 году выросла на 4,24% - до 1 007 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.