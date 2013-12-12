Hilton привлекла в ходе IPO более 2,3 млрд долл.

Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide, принадлежащая инвестиционной компании Blackstone, провела первичное размещение акций в США на 2,3 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе Hilton, передает Прайм.

IPO Hilton стало самым крупным за всю историю гостиничного бизнеса. Hilton смогла выручить больше, чем конкуренты из Hyatt Hotels, заработавшие на IPO 1,09 миллиарда долларов в 2009 году.

Hilton разместила 117,64 миллиона акций по цене в 20 долларов за бумагу. Торги акциями гостиничной сети начнутся на NYSE начнутся в четверг под тикером "HLT".

"Blackstone, должно быть, очень довольна тем, что получили такой результат (IPO - ред.), учитывая, что они приобрели Hilton на "вершине" рынка", - сказал агентству Рейтер глава компании IPO Financial Network Дэвид Мэнлоу.

Менеджерами размещения стали Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley, J.P. Morgan и Wells Fargo Securities. Часть прибыли от размещения (1,25 миллиарда долларов) будет направлена на погашение долгов.

Hilton Worldwide — одна из ведущих международных компаний в гостиничном бизнесе, представленная в различных сегментах рынка гостиничных услуг. Бренды, принадлежащие сети, объединяют более чем 3,8 тысячи отелей с 642 тысячами номеров в 91 стране. Компания была основана Конрадом Хилтоном в Техасе в 1919 году.