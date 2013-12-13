В Шостке из-за порыва канализационного коллектора 60 тыс. людей остались без водоснабжения

В городе Шостка Сумской области из-за порыва канализационного коллектора диаметром 800 мм около 60 тысяч местных жителей остаются без водоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, обвал канализационного коллектора, отводящего стоки из третьей части города, произошел во вторник, 10 декабря, в 12.30.

«В настоящее время ведутся работы по локализации аварии», - проинформировал главный инженер шосткинского коммунального предприятия «Водоканал» Виктор Мельник.

По его словам, в связи с аварией, давление воды в части города снижено до минимума, а ликвидировать последствия аварии планировалось в течение 1-2 суток. Однако третья часть города пребывает без воды уже трое суток.

В связи с этим городская комиссия по техногенно-экологической безопасности квалифицировала аварию на коллекторе как чрезвычайную ситуацию, а мэр Шостки Николай Нога придал ей статус «государственного» уровня. В настоящее время на канализационном коллекторе ведутся ремонтно-восстановительные работы. В городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

На месте ЧП побывали заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Игорь Яговдик, пообещавший со стороны ОГА оказать всестороннюю помощь для того, чтобы авария была ликвидирована и восстановлено водоснабжение «в наиболее короткое время».

По данным мэра, коллектору уже более 40 лет, а за последние 14 лет практически каждый год здесь происходили подобные аварии.

«Мы инициируем строительство нового городского канализационного коллектора, на который необходимо около 9,2 млн. грн. С целью выделения средств на реализацию этого дорогостоящего проекта городская администрация обратится в Кабинет Министров», - сказал Нога.

По его словам, в район аварии организован подвоз питьевой воды, так как продолжительность ремонтно-восстановительных работ пока прогнозировать сложно.

В связи с аварией на канализационном коллекторе изменился режим работы некоторых учебных заведений Шостки. В частности, начальник городского управления образования Наталья Сергейко сообщила, что в трех школах проводятся сокращенные уроки, а в шести детских садах работают только дежурные группы.