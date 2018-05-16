Крупнейшие сети электротехники и власть "зарыли топор войны"

Война, которую Госпотребинспекция несколько месяцев назад объявила крупнейшим украинским сетям бытовой техники и электроники, выставив им миллиардные штрафы, неожиданно завершилась перемирием. «Фокстрот» и Comfy после переговоров подписали с Госпотребинспекцией Меморандум о взаимопонимании.

Но «Эльдорадо» от мира отказалась и намерена в судах добиваться отмены штрафных санкций. В противостояние подключились некоторые депутаты от Партии регионов.

Как все начиналось…

Госпотребинспекция предъявила претензии к торговым сетям еще летом текущего года. Тогда глава ведомства Сергей Орехов заявил, что «Эльдорадо» и «Эпицентр», несмотря на введение инспекцией запрета на реализацию в Украине китайской электробытовой техники торговой марки Interline, не выполнили предписание и продолжают торговлю этими товарами. Он также сообщил, что обратился к Генеральному прокурору Украины с целью наведения порядка на рынке и привлечения к ответственности виновных. Тогда же впервые прозвучали обвинения в адрес сетей относительно торговли контрафактной продукцией.

Уже в ноябре Орехов сообщил, что по результатам проверок Госпотребинспекцией на сеть «Эльдорадо» наложен штраф в размере более 100 млн грн, еще на 85 тыс. грн была оштрафована Comfy. Позднее была озвучена информация, что штрафные санкции по отношению к «Эпицентру» составили 52 млн грн. А в начале декабря Госпотребинспекция заявила, что по итогам проверок магазинов «Фокстрот» только в Одесской области сеть оштрафована на 401 млн грн. При этом Орехов отмечал, что проверки сетей продолжаются и штрафы могут быть увеличены.

Сети же отвергали все обвинения Госпотребинспекции и подали иски в суды. Представители ритейлеров заявляли, что претензии проверяющих обусловлены несовершенством действующего законодательства, и планировали инициировать внесение соответствующих изменений. При этом в сетях не исключали, что «наезд» Госпотребинспекции может быть связан с необходимостью пополнить бюджет, для чего используется неоднозначность трактовки законодательства о защите прав потребителей.

В чем моя вина, начальник?

За последние несколько месяцев разнообразие обвинений Госпотребинспекции в сторону сетей поражало. Ритейлерам вменялась торговля товарами без национального знака соответствия, без необходимой и достоверной информации о дате изготовления продукции и марке производителя. Также торговцы обвинялись в препятствии должностным лицам проводить проверки. Однако наиболее громко звучали заявления о том, что сети торгуют контрафактом и фальсифицированной продукцией известных торговых марок. В частности, упоминались такие бренды как Samsung, Indesit, Delonghi, Kenwood, Phillips, Bosh и LG. Под раздачу попали даже украинские представительства компаний-производителей, которые, по словам Орехова, также замешаны в «нечестном бизнесе».

Любопытно, что при этом глава Госпотребинспекции сообщал, что в ведомство обратились представители Bosh и «LG Electronics Украина» с просьбой провести расследование на наличие в сетях ритейлеров бытовой техники и электроники, неофициально ввезенной на территорию Украины.

Однако «LG Electronics Украина» опровергла данное заявление.

«LG Electronics Украина» официально заявляет, что не направляла в Государственную инспекцию Украины по вопросам защиты прав потребителей запрос на проведение расследования относительно наличия в сетях украинских ритейлеров неофициально ввезенной продукции», - говорилось в сообщении компании.

Как отмечали в компании, вся продукция LG ввезена на территорию Украины официально, в обязательном порядке маркируется национальным знаком соответствия (так называемым «трилистником») на корпусе и упаковке. Также продукция и упаковка содержат подробную информацию о производителе и технические характеристики на украинском языке.

Опровергли обвинения Госпотребинспекции и другие представители компаний-производителей.

«Вся продукция компании Samsung, которая продается в Украине и поставляется компанией «Samsung Electronics Украина», сертифицирована и отвечает всем нормам и требованиям законодательства Украины», - сказал руководитель департамент бытовой техники «Samsung Electronics Украина» Виталий Кузнецов.

Генеральный директор компании «Делонги Украина» (представляет торговые марки Delonghi, Kenwood, и Braun) Михаил Покровский отметил, что продукция под брендами компании продается во всем мире и нигде, в том числе и в Украине, жалоб со стороны потребителей на качество товаров не возникало.

Необоснованными претензии Госпотребинспекции назвал и коммерческий директор компании «Indesit Украина» Владислав Даниленко.

Ответная реакция

Среди ритейлеров первой с опровержением обвинений Госпотребинспекции и несогласием с наложенными штрафными санкциями выступила сеть «Эльдорадо».

«Мы обратились в прокуратуру с жалобой на действия Госпотребинспекции и, естественно, обратились в суд с оспариванием решения о наложении подобного штрафа, поскольку он просто вопиющий и не согласуется ни с требованиями законодательства, ни со здравым смыслом», - сказал генеральный директор «Эльдорадо» Сергей Цыбульский.

Немногим позже с официальным заявлением выступила и сеть «Фокстрот».

«Мы официально заявляем, что на полках торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» нет контрабанды, нет контрафакта, вся предоставляемая нашим потребителям продукция является официальной, купленной непосредственно у производителей-мировых лидеров, представленных на территории Украины, имеет все подтверждения официального производства и сертификаты качества», - говорилось в заявлении компании.

При этом в «Фокстроте» отмечали, что претензии Госпотребинспекции в отношении отечественных сетей бытовой техники и электроники обусловлены несовершенством законодательства Украины о правах потребителей, неоднозначным толкованием его пунктов о маркировке, знаках соответствия, информации о наименовании товара и адресе производителя. В частности, по словам начальника юридического отдела торговой сети «Фокстрот» Алексея Конашевича, неоднозначность интерпретации законодательства о защите прав потребителей используется для наложения санкций.

«К примеру, в пункте 5 постановления Кабинета министров №1599 от 29 ноября 2001 года «Об утверждении описания и правил применения национального знака соответствия» сказано, что знак соответствия наносится на изделие и/или на этикетку. Мы данную норму читаем «или на изделие, или на этикетку», а проверяющие – «и на изделие, и на этикетку», - сказал Конашевич.

Исходя из этого, в компании заявляли о планах начать работу над качественным отраслевым законом о правах потребителей с привлечением ведущих ритейлеров отрасли, экспертов, представителей профильных общественных организаций и органов власти.

"Гуртом і батька легше бити"

Давление Госпотребинспекции вынудило конкурентов объединиться для защиты своих прав. В начале декабря был организован «круглый стол» с участием трех основных игроков рынка сетевого ритейла – «Фокстрота», «Эльдорадо» и Comfy, а также представителей компаний-производителей бытовой техники.

Совладелец «Фокстрота» Валерий Маковецкий тогда заявил, что штрафы инспекции только для его сети могут достигнуть 1 млрд грн. Еще по 500 млн грн штрафы, по его словам, могут наложить на «Эльдорадо» и Comfy.

«Мы эти деньги не можем заплатить – у нас их просто нет. Чтобы заплатить, нам нужно не рассчитаться с поставщиками, не выплатить зарплаты, не уплатить налоги», – отмечал Маковецкий.

Соглашался с ним и генеральный директор сети магазинов Comfy Геннадий Вербиленко.

«Чтобы оплатить штрафы, которые сегодня заявляются, ритейлеру нужно ликвидировать компанию, причем сделать это несколько раз», - утверждал он.

По его словам, крупные торговые сети, в первую очередь, заинтересованы в повышении стандартов защиты прав потребителей, снижении доли «серого» импорта в Украине, а также установке барьеров для попадания в страну контрафактной продукции. Однако, несмотря на это, контролирующие органы пользуются тем, что сети являются наиболее уязвимыми с точки зрения каких-либо проверок.

Маковецкий также высказывал предположение, что претензии Госпотребинспекции к торговым сетям никак не связаны с защитой прав потребителей, а целью проверяющих органов является наложение штрафов для латания дыр в бюджете.

«Фокстрот», чтобы обратить внимание на данную проблему вышестоящих чиновников даже планировал обратиться к президенту Виктору Януковичу.

«В ближайших планах - работа наших юристов в судах, а также обращение к высшему руководству страны: президенту, премьер-министру, министру внутренних дел, в Министерство экономического развития и торговли, а также во все посольства стран, представляющих ведущих импортеров. Думаю, до международного скандала не дойдет», - говорил тогда генеральный директор сети «Фокстрот» Вячеслав Поврозник.

Вот новый поворот

Учитывая то количество обвинений, которые звучали в адрес ритейлеров со стороны Орехова, и встречные претензии руководства сетей к действиям сотрудников Госпотребинспекции, подписание мирового соглашения сторонами стало довольно неожиданным.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе «Фокстрота», ритейлерам и представителям компаний-производителей таки удалось убедить Орехова в пересмотре штрафных санкций и в том, что в сетях торгуют официальной и сертифицированной продукцией.

«Основная сумма штрафных санкций была связана с претензиями по недопуску проверяющих к документам. Специфика ведения бизнеса в том, что все оригиналы бухгалтерских документов от производителей-поставщиков находятся в центральном офисе и не могут находиться на всех точках продаж. После проверки основной документации все претензии по недопускам, а, следовательно, по основным суммам штрафов, сняты», - отметил Конашевич.

Неожиданным стало и то, что от подписания Меморандума о взаимопонимании с Госпотребинспекцией отказалась сеть «Эльдорадо», заявив, что незаконными манипуляциями сотрудников инспекции был нанесен ущерб репутации самой компании, а также ее ключевых партнеров.

«Действия главы Госпотребинспекции Украины Сергея Орехова мы считаем коррупционными и нарушающими действующее законодательство Украины», - отметила представитель торговой сети Алена Березовская.

В «Эльдорадо» также заявили, что готовы присоединится к меморандуму, однако лишь после успешного восстановления своей репутации путем оспаривания неправомерных действий Госпотребинспекции в суде.

В то же время, ряд нардепов от Партии регионов (Андрей Деркач, Нестор Шуфрич и Григорий Смитюх) обратились к премьер-министру Николаю Азарову с предложением провести проверку Госпотребинспекции и деятельности ее должностных лиц.

По мнению парламентариев, инспекция вместо защиты потребителей от опасной продукции создает давление на цивилизованную часть рынка – крупные розничные сети, в которых практически исключена возможность приобретения контрафактной продукции.

Исходя из этого, депутаты предложили уволить Орехова и поручить Генпрокуратуре провести проверку возможных фактов взяточничества со стороны должностных лиц Госпотребинспекции.

Впрочем, в то, что просьба депутатов будет удовлетворена, верится слабо. Во-первых, у высшего руководства страны сейчас явно есть дела поважнее. Во-вторых, свою сдержанность в вопросах кадровых перестановок нынешняя власть демонстрирует с завидным упорством. Да и сам Орехов остается невозмутимым, утверждая, что заявление нардепов для него «не авторитетное».

Теперь глава Госпотребинспекции намерен бороться с «серым» импортом совместно с сетями и компаниями-производителями, которых ранее обвинял в махинациях с контрафактом. Итогом столь удивительной метаморфозы, скорее всего, станет смена направления деятельности инспекции. Как отмечалось в ходе подписания меморандума с сетями, основные проблемы контрабандной и контрафактной продукции сосредоточены в секторе интернет-торговли, небольших магазинов и мелких региональных сетей. Не исключено, что теперь пристальное внимание проверяющих будет приковано именно к этим сегментам рынка.

Виктор Нагорский (УНИАН)