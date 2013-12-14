Украина не готова повысить коммунальные тарифы вдвое по требованию МВФ - Азаров

Украина не готова повышать тарифы на коммунальные услуги в два раза, как это требует Международный валютный фонд для предоставления необходимого Украине кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, выступая на митинге сторонников власти на Европейской площади в Киеве.

«Теперь я вас спрошу в первый раз как премьер-министр. Вы готовы согласиться на то, чтобы в два раза увеличить жилищно-коммунальные услуги? (в ответ митингующие ответили «нет» - УНИАН). И мы на это не готовы. Мы не можем ошибки прежнего правительства возлагать на плечи наших людей», - сказал Азаров.

Он также заявил, что правительство не готово отказаться от государственной поддержки угольной промышленности. При этом Азаров, услышав поддержку от митингующих, отметил, что поддержка в этих вопросах может быть и у тех, кто собрался на Евромайдане.

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«Я хочу сказать еще раз, вот тот Майдан (Евромайдан - УНИАН), который стоит рядом, - он готов на это пойти (повышение тарифов - УНИАН)? Нет, он тоже не готов. Но его лидеры об этом им не говорят. Они им рассказывают сказки», - сказал Азаров.

При этом он еще раз подчеркнул, что на сегодняшний день МВФ по-прежнему предлагает Украине кредит в размере 4 млрд долл. вместо 15 млрд, необходимых для страны.