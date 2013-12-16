Строительные предприятия сократили объемы работ на 14,6%

Строительные предприятия Украины в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 14,6% - до 51,432 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 9,4% - до 24,246 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 8,3% - до 9,012 млрд грн, а по строительству нежилых зданий - сократился на 17,2% - до 15,234 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 19% - до 27,186 млрд грн.

Госстат отмечает, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-ноябре т.г. составили 81,8% от общего объема, работы по капитальному ремонту - 10,9%, а по текущему ремонту - 7,3%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизили объемы работ на 19,3% - до 10,727 млрд грн, выполнив 20,9% от общего объема работ в стране.

Госстат отмечает, что для обеспечения объективности данных из-за сжатых сроков подачи отчетности (на пятый день после отчетного периода) крупными, средними и значительными по объемам малыми предприятиями проводится уточнение показателей за предыдущий отчетный период.

Согласно уточненным данным, в январе-октябре 2013 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, стройпредприятия Украины снизили объемы работ на 15,1%.

Как сообщал УНИАН, ранее Госстат приводил данные, согласно которым строительные предприятия Украины в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 16,3% - до 45,268 млрд грн.

В І полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, объемы строительных работ снизились на 19,2% - до 22,963 млрд грн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объемы работ стройпредприятий снизились на 14% - до 62,28 млрд грн.