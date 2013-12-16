В декабре госипотеку получило 20 семей

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) с начала 2013 года рефинансировало 569 ипотечных кредитов на общую сумму 135 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГИУ со ссылкой на начальника управления связей с общественностью учреждения Анну Волобуеву.

«С начала года учреждение направило на стимулирование ипотечного кредитования почти 135 млн грн, что дало возможность 569 семьям стать владельцами отдельного жилья», - цитирует пресс-служба Волобуеву.

По ее данным, только в декабре ГИУ рефинансировало 20 кредитов на общую сумму 4,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев 2013 года Государственное ипотечное учреждение рефинансировало 435 ипотечных кредитов на общую сумму 98,3 млн грн.

При этом сообщалось, что ГИУ готово направить на стимулирование ипотечного кредитования в Украине свыше 1 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ГИУ увеличило чистую прибыль в 3,9 раза - до 10,02 млн грн.

Чистый доход учреждения за 9 месяцев 2013 года снизился на 2,7% - до 176,22 млн грн.