«Инфокс» вложит более 9,6 млн грн в модернизацию водоканала Одессы

Компания «Инфокс» инвестирует более 9,6 млн грн в модернизацию водоканала Одессы в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на сессии депутаты Одесского городского совета своим решением согласовали мероприятия инвестиционной программы компании «Инфокс».

«Согласовать меры инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Инфокс» на 2014 год, финансируемых за счет амортизационных отчислений на основные средства, которые находятся в коммунальной собственности», - сказано в решении.

Согласно инвестиционной программе, «Инфокс» направит более 9,642 млн грн на переоборудование резервного электроснабжения КНС-9 от подстанции 110/6кВ «Большевик», модернизацию регулирования электрической части насосного оборудования насосной станции биологической очистки «Северная», электрической части насосного оборудования водо-насосной станции«Таирово» и т. д.

Справка УНИАН. 17 декабря 2003 года между Одесским городским советом и ООО «Инфокс» был заключен договор аренды целостного имущественного комплекса коммунального предприятия «Одесводоканал». Для эксплуатации целостного имущественного комплекса коммунального предприятия «Одесводоканал» ООО «Инфокс» был создан филиал «Инфоксводоканал».