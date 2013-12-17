В Киеве утвердили схему размещения МАФов

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов своим распоряжением от 13 декабря 2013 №2251 утвердил Комплексную схему размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения для осуществления предпринимательской деятельности в г. Киеве.

Документ обнародован на официальном портале Киевской власти.

Настоящим документом установлено, что изменения в Комплексную схему в части изменения мест размещения и функционального назначения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения для осуществления предпринимательской деятельности в столице вносятся не чаще одного раза в год.

Распоряжение вступило в силу со дня его обнародования.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко.

В то же время сейчас на портале отсутствует дополнение (непосредственно сама схема размещения МАФов и ВС).

Как сообщал УНИАН, власти Киева намерены до конца года принять все необходимые нормативные документы для благоустройства сети МАФов и временных сооружений. В следующем году планируется начать работы по наведению порядка в этой сфере. Всего демонтировать предусмотрено до 8 тыс. киосков. Власти заявляли, что начнется демонтаж после того, как будет распоряжением утверждена Комплексная схема размещения малых архитектурных форм, а Киевсовет утвердит порядок размещения МАФов в соответствии с разработанной схемой.

Ранее в КГГА сообщали, что Комплексная схема должна быть утверждена в виде графических (в gis-формате) и текстовых материалов и в виде набора геопространственных данных, представленных на веб-портале городской власти, на котором каждый житель города сможет ознакомиться с ней.