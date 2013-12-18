Депутат от ПР предлагает ввести налог на нежилую недвижимость

В Украине могут ввести налог на нежилую недвижимость для физических и юридических лиц в размерах не более 2,7% от минимальной заработной платы для объектов нежилой недвижимости, используемых в предпринимательской деятельности и не более 1% для других нежилых объектов.

Соответствующие инициативы содержатся в законопроекте №3757-1 от 17 декабря 2013 г., зарегистрированном в Верховной Раде депутатом от Партии регионов Валерием Омельченко.

При этом в проекте закона указано, что гаражи, принадлежащие физлицам (но не более 1 гаража на человека), площадь которых не превышает 30 кв. м, не являются объектом данного налогообложения.

Еще одной инициативой депутата является предложение облагать налогом общую площадь жилой недвижимости, а не только жилую, как это предусмотрено законодательством сейчас.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января 2013 года вступила в силу ст. 265 Налогового кодекса, согласно которой вводится налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. При этом размер налога на жилье определяется исходя из жилой площади, а не общей.

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В начале июля текущего года Верховная Рада Украины перенесла срок введения и уплаты налога на недвижимость, отличную от земельного участка, вплоть до 31 декабря 2013 года - срока завершения сверки всех данных по объектам налогообложения и формирования реестра плательщиков такого налога.

Исходя из этого, в 2013 году органы государственной налоговой службы не начисляют налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, физическим лицам – плательщикам налога и этот налог физлицами не уплачивается.