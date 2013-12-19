На доступное жилье в следующем году направят 539 млн грн

Кабинет министров Украины планирует в 2014 году направить на реализацию пяти государственных программ по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 538,8 млн грн.

Соответствующие нормы содержатся в доработанном проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», зарегистрированном в Верховной Раде 18 декабря.

Согласно пояснительной записке к документу, финансирование в 2014 году Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья предлагается осуществлять в рамках средств, предусмотренных бюджетной программой «Предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья» в объеме 50 млн грн.

По программе «Частичная компенсация процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья» предлагается предусмотреть 60,8 млн грн. Еще 80 млн грн предлагается предусмотреть в бюджете на 2014 год для реализации программы «Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья».

На программу «Государственного льготного кредитования индивидуальных сельских застройщиков на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья» в 2014 году Кабмин предлагает выделить 48 млн грн.

Наибольшую сумму (300 млн грн) Кабмин предлагает выделить на реализацию программы «Удешевление стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий».

Как сообщал УНИАН, в начале декабря текущего года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) предложило в 2014 году направить на реализацию программ по обеспечению граждан доступным жильем 3 млрд грн, что, по расчетам министерства, позволит обеспечить жильем еще 16,6 тыс. украинских семей.

В ноябре Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству просит Верховную Раду при принятии государственного бюджета на 2014 год предусмотреть выделение 558,9 млн грн для финансирования Государственной программы обеспечения молодежи жильем.

В августе текущего года Всеукраинская ассоциация «Укрмолодьжитло» обратилась к Кабинету министров с просьбой предусмотреть в госбюджете на 2014 год 1,13 млрд грн для финансирования госпрограммы предоставления льготных кредитов молодежи для строительства и приобретения жилья.