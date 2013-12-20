Объем субсидий на оплату коммунальных услуг в Украине снизился на 4,6%

В январе-ноябре 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 228,1 млн грн, что на 11 млн грн (на 4,6%) меньше, чем в январе-ноябре 2012 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 190,2 млн грн, в сельской – 37,9 млн грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-ноябре 2013 года были назначены 1,52 млн семей (93,4% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 1,19 млн, в сельской – 333,1 тыс. семей. По сравнению с январем-ноябрем 2012 года количество семей, которым были назначены субсидии, уменьшилось на 61,1 тыс. (на 3,9%).

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Средний размер назначенной субсидии на одну семью в ноябре т.г. по сравнению с ноябрем 2012 года увеличился на 3,6% – до 199,2 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – 296,1-273,7 грн, наименьший – в Севастополе (95 грн).

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 137,8 млн грн, что на 6,5 млн грн (на 4,5%) меньше, чем в январе-октябре 2012 года.