Бойко не исключает снижение тарифов на услуги ЖКХ
Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко не исключает снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги вследствие снижения цены российского газа с 1 января 2014 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в прямом эфире программы Шустер Live на телеканале Интер.
Он отметил, что договоренность о снижения цены газа является прорывом в отношениях Украины и Россиии, который также позволит дать толчок развитию промышленности и улучшит платежный баланс.
«Это существенный порыв в наших отношениях, поскольку это позволяет дать толчок нашей промышленности, как минимум сократить наши тарифы сейчас стоит задача еще и снизить их и улучшить платежный баланс нашей страны», - заявил Бойко.
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