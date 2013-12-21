Бойко не исключает снижение тарифов на услуги ЖКХ

Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко не исключает снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги вследствие снижения цены российского газа с 1 января 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в прямом эфире программы Шустер Live на телеканале Интер.

Он отметил, что договоренность о снижения цены газа является прорывом в отношениях Украины и Россиии, который также позволит дать толчок развитию промышленности и улучшит платежный баланс.

«Это существенный порыв в наших отношениях, поскольку это позволяет дать толчок нашей промышленности, как минимум сократить наши тарифы сейчас стоит задача еще и снизить их и улучшить платежный баланс нашей страны», - заявил Бойко.

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