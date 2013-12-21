Греческий парламент принял закон о новом налоге на недвижимость

Греческий парламент принял в субботу после бурных дебатов закон о новом едином налоге на недвижимость, который начнет взиматься с 1 января 2014 года. За проголосовали 152 депутата проправительственной коалиции в 300-местном однопалатном парламенте. Против выступили законодатели всех оппозиционных партий, а также депутат от проправительственной Новой демократии (НД) Вирон Полидорас, который был за это сразу же исключен из ее парламентской фракции решением председателя партии - премьера страны Антониса Самараса, передает ИТАР-ТАСС.

Новый налог заменит два прежних сбора - традиционный налог, взимавшийся через счета за коммунальные услуги, и введенный в 2011 году чрезвычайный налог на недвижимость, включавшийся в счета, которые выставляла государственная электрическая компания (ДЕИ). Кроме того, новый единый налог будет включать впервые вводящийся дополнительный сбор с прогрессивными ставками за коммерческие помещения, жилые дома и квартиры, оценочная стоимость которых превышает 300 тыс. евро. На объекты, стоящие чуть выше 300 тыс. евро, ставка составит 0,1% их общей цены, а на те, чья стоимость превышает 1 млн евро, - 1%.

Новый единый сбор будет налагаться на все категории недвижимости, включая здания, входящие в планы городов и построенные вне них, а также на земельные наделы ферм. Последнее положение закона вызвало острую реакцию крестьян, которые в пятницу проводили массовый митинг у парламента в знак протеста против вводимого налога.

Законом устанавливаются 12 ставок, предусматривающих платежи от 2 до 13 евро за квадратный метр площади. При этом изменение ставок для разных категорий недвижимости осуществлено неравномерно: для одних владельцев, например, они вырастут всего на 3,2%, а для других - на 33,3%.

Владельцы недостроенных зданий, к которым не подведено электричество, получат 60-процентную скидку с суммы налога, а такие строения, как, к примеру, парники на фермах, будут полностью исключены из этого налогообложения.

Парламент принял новый единый закон о недвижимости, несмотря на то что у правительства сохраняются разногласия с "тройкой" международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ) по поводу его финансовой отдачи. Греческие власти считают, что новый налог принесет в казну 2,65 млрд евро в 2014 году, а "тройка" уверена, что он увеличит госдоходы лишь на 2,335 млрд евро. В итоге "тройка" ожидает, что дефицит в экономике Греции в 2014 году составит 1,2 млрд евро, причем включает в него и ожидаемую ею нехватку средств от сбора нового единого налога на недвижимость.

Проект данного закона подвергался резкой критике со стороны оппозиционных партий и профсоюзов, считающих, что он повысит налоговую нагрузку на граждан. Независимые эксперты опасаются, что "сверхобложение налогами", продиктованное "тройкой" международных кредиторов, может нанести дополнительный удар по рынку недвижимости, цены на котором уже и так упали более чем на 30-50% в зависимости от региона с начала долгового кризиса в 2010 году.