Греция продлила мораторий на изъятие жилья

Парламент Греции продлил мораторий на изъятие жилья за неуплату еще на один год, пишут Вести.ru cо ссылкой на Wall Street Journal.

Особенно стоит выделить тот факт, что крупнейшие банки Греции - National Bank of Greece, Piraeus Bank, Alpha Bank и Eurobank, которые контролируют 90% рынка, - настаивали на продлении этого моратория, что само по себе факт весьма любопытный.

Ситуация имеет достаточно простое объяснение. Если в период роста экономики банки могут с легкостью реализовать изъятое имущество, то сейчас сделать это будет проблематично или даже невозможно. В таком случае изымать недвижимость и хранить ее на балансе нет никакого смысла.

К тому же банки и сами не оправились от кризиса. Даже с учетом рекапитализации в 2013 г. за счет средств "тройки" на их балансах до сих значатся "плохие" активы на сумму порядка 70 млрд евро. Из них примерно 17,4 млрд евро - это ипотечные кредиты.

Еще одним побочным эффектом от изъятия залоговой недвижимости может стать общее падение стоимости этих активов. Банки вынуждены будут выставлять недвижимость по заниженным ценам, а это приведет к ее переоценке. В конечном итоге даже "хорошие" кредиты придется переоценивать, а это в свою очередь негативно отразится на балансах банков, в которых появятся многомиллиардные дыры.

Продление моратория стало хорошим новогодним подарком для тысяч домовладельцев. Он распространяется на недвижимость стоимостью до 200 тыс. евро и домовладельцев, чей ежегодный чистый доход составляет менее 35 тыс. евро. Вместе с тем, общая стоимость недвижимости и активов домовладельцев, подпадающих под действие запрета, не должна превышать 270 тыс. евро, а сумма средств на депозитах, акций и облигаций - 15 тыс. евро.