Кабмин может привлечь на реализацию проектов в сфере ЖКХ 10 млрд грн

Правительство Украины ведет переговоры с пятью международными финансовыми институциями о привлечении 10 млрд грн для реализации проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

«Сегодня идут переговоры с пятью международными финансовыми организациями, начиная от Всемирного банка и кончая НЕСКО и Европейским банком реконструкции и развития о реализации проектов, более, чем на 10 млрд грн … в 60 городах Украины дополнительно», - сказал Вилкул.

Он также сообщил, что на сегодняшний день совместно с международными финансовыми организациями реализуются проекты в сфере ЖКХ в 21 городе Украины на общую сумму 3 млрд грн.

«Только привлечение «длинных» и дешевых денег (это 2,3,4% на срок более 10 лет) дадут возможность нам эффективно модернизировать отрасль жилищно-коммунального хозяйства», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Темника, Украина планирует привлечь 800 млн евро у Европейского инвестиционного банка на проведение модернизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее экспертная рабочая группа по вопросам инициирования, подготовки, сопровождения и реализации совместных с международными финансовыми организациями проектов составила предварительный перечень проектов, которые могут быть рекомендованы к финансированию за счет средств ЕИБ.

В данный перечень вошли 67 проектов в сферах водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, энергоэффективности зданий и обращения с твердыми бытовыми отходами. Проекты были поданы коммунальными предприятиями 40 украинских городов.