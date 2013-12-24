Доступное жилье в этом году получили более 3 тысяч семей

По программам Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в 2013 году квартиры получили 3,3 тыс. украинских семей, что на 17,8% больше, чем в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госфонда.

Согласно сообщению, по всем жилищными программам, которые реализует фонд, сдано в эксплуатацию 53 жилых объекта, общая численность квартир в которых составляет 5,6 тыс. (из них квартиры участников программ – 1,6 тыс.).

Всего по программам, реализуемым Госфондом, в 2013 году было заключено договоров с общим объемом финансирования 302,8 млн грн за счет средств бюджетов всех уровней. По данным пресс-служба фонда, благодаря этому в строительную отрасль дополнительно привлечено свыше 1,3 млрд грн, в частности, 585,5 млн грн средств граждан и 470,8 млн грн кредитных средств банков.

В Госфонде также уточнили, что по программе льготного молодежного кредитования в 2013 году учреждением было предоставлено кредитов на общую сумму 153,8 млн грн, а по программе предоставления гражданам господдержки на приобретение жилья в виде 30% от суммы его нормативной стоимости помощь получили 888 семей на сумму 99 млн грн.

Кроме того, в 2013 году было заключено свыше 2 тыс. договоров по программе удешевления стоимости ипотечных кредитов, что на 64% превышает аналогичный показатель за прошлый год.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту госбюджета Кабинет министров Украины планирует в 2014 году направить на реализацию пяти государственных программ по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 538,8 млн грн.

Кроме того, правительство намерено в 2014 году за счет специального фонда государственного бюджета увеличить уставный капитал Госфонда содействия молодежному жилищному строительству на 46 млн грн, или на 27,8%, - до 211,335 млн грн.

В начале декабря текущего года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) предложило в 2014 году направить на реализацию программ по обеспечению граждан доступным жильем 3 млрд грн, что, по расчетам министерства, позволит обеспечить жильем еще 16,6 тыс. украинских семей.

Ранее Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству обратился к Верховной Раде с просьбой при принятии государственного бюджета на 2014 год предусмотреть выделение 558,9 млн грн для финансирования Государственной программы обеспечения молодежи жильем.