Объем платежей за пользование землей в Киеве за 11 месяцев составил 1,5 млрд грн

Объем платежей за пользование земельными участками в Киеве в январе-ноябре 2013 года составил 1,518 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

В ведомстве не привели сравнительных данных за аналогичный период прошлого года. Однако сообщили, что уплата земельного налога является обязательной для всех предпринимателей, за исключением льготников. А нарушение правил налоговой дисциплины карается не только административной ответственностью, но и изъятием земельного участка.

«На текущий момент количество льготников, имеющих право на льготу по земельному налогу, составляет 28 тыс. физических лиц и 733 юридических лица. При этом сумма льготы для физлиц составляет 4 млн грн, а для юридических лиц – 519 млн грн», - сообщили в ГУ Миндоходов Киева.

Как сообщал УНИАН, общее количество плательщиков земельного налога в Киеве составляет 71,3 тыс. лиц. К числу физлиц-льготников относятся инвалиды первой и второй группы, многодетные родители, пенсионеры по возрасту, ветераны войны и приравненные к ним лица, чернобыльцы.