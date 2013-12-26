Вилкул призвал коммунальщиков к усиленной работе в Новогодние праздники

Вице-премьер-министр Александр Вилкул отметил, что новогодний отдых украинцев – это время усиленной работы коммунальных служб, и поставил задачу обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения в выходные и праздничные дни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Вилкула, об этом он сказал во время итоговой коллегии Минрегиона.

«Люди не должны чувствовать никакого дискомфорта. Центральный и местные штабы должны работать в круглосуточном режиме», - сказал Вилкул и прибавил, что ответственность лежит на местных руководителях, которые должны работать на опережение и предотвращать чрезвычайные ситуации в коммунальном хозяйстве, а в случае аварий – обеспечивать оперативность ремонтов.

Вилкул также отметил, что ситуация в регионах остается на его жестком контроле. «Региональные штабы, коммунальные и дорожные службы, спасатели должны и в дальнейшем работать в усиленном режиме. Люди должны бесперебойно получать тепло, воду, газ, электроэнергию», - сказал Вилкул.

Он напомнил, что во время подготовки к отопительному сезону правительство усилило контроль над регионами, подготовкой объектов к зиме. Впервые во всех регионах были проведены масштабные общие учения коммунальных служб, спасателей, коммунальных и дорожных служб и профильных министерств.

Кроме того, были актуализированы механизмы реагирования на аварийные и чрезвычайные ситуации. Благодаря этому аварийные ситуации оперативно ликвидируются в течение суток, как это было в Донецке, Краматорске и Киеве.

По словам вице-премьера, приоритетными направлениями деятельности по вопросам дальнейшего реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году станут усовершенствование нормативно-правовой базы, привлечение международных финансовых инвестиций, уменьшение потребления газа предприятиями теплокоммунэнерго, обеспечение населения качественной питьевой водой, стимулирование создания эффективных владельцев жилья, модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры; усиление кадровой и информационной политики в отрасли.