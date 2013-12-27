Лондон воглавил список самых дорогих городов Европы для празднования Нового года
Британская столица признана самым дорогим городом Европы для празднования Нового года, сообщает eTurboNews со ссылкой на исследование французского туристического портала Allo Voyages.
Эксперты оценили стоимость проживания в отелях в 30 наиболее популярных европейских городах 31 декабря 2013 года. В расчет принимались гостиницы, расположенные в центре и имеющие не менее трех звезд, передает «Газета.Ru».
Самый бюджетный двухместный номер в Лондоне обойдется туристам в 353 евро.
Далее следует Эдинбург, где наиболее дешевое размещение на двоих оценивается в 347 евро. Тройку лидеров замыкает Амстердам (301 евро).
В рейтинг также попали Вена (257 евро), Венеция (221 евро), Берлин (199 евро), Прага (194 евро), Париж (189 евро), Дублин (139 евро) и Цюрих (134 евро).