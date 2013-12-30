Более 70% украинцев уже сверили данные для начисления налога на недвижимость – Миндоходов

Более 70% (508 тыс.) украинцев – собственников жилья, подлежащего налогообложению, уже провели сверку имущественных данных, которые будут использованы в рамках проведения кампании по налогообложению жилой недвижимости, стартующей с 1 января 2014 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины, украинцам, которые еще не провели сверку, а таких собственников жилья насчитывается порядка 176 тыс., осталось два дня – 30 и 31 декабря – для проведения сверки. «В случае, если сверку не проведут, налог будет начислен, исходя из имеющихся данных», - сообщили в Миндоходов.

Кроме того, в министерстве напомнили, что во время сверки граждане могут не только уточнить фактические данные об имуществе, но и определить размер льготного имущества и рассчитать налог, который будет начислен на недвижимость, не подпадающую под категорию льготной.

«В соответствие с законодательством, собственники имеют право на льготу по налогу на недвижимость, если суммарная стоимость жилья не превышает для квартир 120 кв. м, для домов – 250 кв. м, квартир и домов – 370 кв. м», - напомнили в Миндоходов.

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Как сообщал УНИАН, уведомления о начисленном налоге на недвижимость за 2013 год будут разосланы плательщикам такого налога до 1 июля 2014 года. До 1 июля 2014 года контролирующие органы определят сумму налога, необходимого к уплате, и вручат налогоплательщикам уведомление о начисленном налоге и платежных реквизитах. Платежный документ будет выдан на каждый объект налогообложения.

Справка УНИАН. С 1 января 2013 года в Украине вступила в силу норма Налогового кодекса, согласно которой жилая недвижимость, находящаяся в собственности физических или юридических лиц, включая нерезидентов, облагается налогом. Однако Верховная Рада Украины перенесла срок введения и уплаты налога на недвижимость, отличную от земельного участка, вплоть до 31 декабря 2013 года - срока завершения сверки всех данных по объектам налогообложения и формирования реестра плательщиков такого налога.

Президент Украины Виктор Янукович в августе подписал закон, предполагающий отсрочку налогообложения недвижимости до 1 января 2014 года и изменение определения объекта налогообложения.

Объектом налогообложения служат квартиры и дома, превышающие площадь в 120 кв. м и 250 кв. м соответственно. Кроме того, подлежит налогообложению суммарная площадь квартиры и дома, если она превышает 370 кв. м. Ставка налога составляет 1% от минимальной зарплаты для суммарной площади недвижимости от 370 кв. м до 740 кв. м и 2,7% - если она превышает 740 кв. м.

При этом собственно налог начисляется на количество метров, превышающее «льготное», не облагаемое налогом, значение.

Вместе с тем, «льгота» по уплате налога снимается сразу же, как только будет доказан факт получения доходов с недвижимости – от сдачи ее в аренду, лизинг или использования в коммерческих целях.