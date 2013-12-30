ГИУ с начала года рефинансировало ипотеку более чем на 145 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) с начала 2013 года рефинансировало 603 ипотечных кредитов на общую сумму более чем 145,2 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ГИУ со ссылкой на начальника управления связей с общественностью учреждения Анну Волобуеву.

«В целом с начала текущего года поддержкой ГИУ воспользовались 603 украинские семьи. На эти цели учреждение направило более 145,2 млн грн», - цитирует пресс-служба Волобуеву.

По ее словам, только с 1 по 30 декабря текущего года ГИУ рефинансировало 40 ипотечных кредитов на 11,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) намерено привлечь 5 млрд грн за счет размещения процентных облигаций под государственные гарантии.

В рамках эмиссии учреждение планирует разместить 50 тыс. облигаций серий «Z2», «A3», «B3», «C3» и «D3» номиналом 100 тыс. грн каждая.

Облигации планируется разместить в период с 30 декабря 2013 года по 28 февраля 2014 года путем закрытой продажи 100 крупнейшим банкам Украины, в том числе банкам-партнерам ГИУ.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ГИУ увеличило чистую прибыль в 3,9 раза - до 10,02 млн грн.

Чистый доход учреждения за 9 месяцев 2013 года снизился на 2,7% - до 176,22 млн грн.