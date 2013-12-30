ОСМД созданы уже в 21% многоэтажных домов – Минрегион

По состоянию на начало декабря 2013 года в Украине создано 16,847 тыс. объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), что составляет 21,1% от общего количества многоэтажных домов страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

Согласно сообщению, количество новосозданных ОСМД в стране в январе-ноябре 2013 года составило 1,132 тыс.

По данным Минрегиона, наибольшее количество ОСМД в 2013 году создано в Донецкой (141), Херсонской (133), Харковской (85), Николаевской (77) и Луганской (75) областях, а наименьшее – в Севастополе и Кировоградской области (по 9).

Также пресс-служба Минрегиона сообщила, что в текущем году создано 22 частных предприятия по обслуживанию и содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий. Всего по Украине уже работает 466 таких предприятий.

Кроме того, в течение 2013 года создано 95 служб единого заказчика, общее количество которых достигло 161.

Как сообщал УНИАН, в ноябре текущего года Кабинет министров Украины утвердил механизм предоставления субсидий и льгот участникам объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) на содержание домов и придомовых территорий исходя из утвержденных общими собраниями объединений размеров взносов на такие услуги.

Принятое постановление восполнило отсутствовавшую ранее правовую основу для начисления субсидий и льгот ОСМД и ЖСК на содержание домов и придомовых территорий, вне зависимости от того, кем обслуживается жилой дом.