В Украине с начала года ввели в эксплуатацию более 10,3 млн кв. м жилья

В Украине с начала 2013 года и по состоянию на 18 декабря введено в эксплуатацию более 10,3 млн кв. м жилья, всего по итогам года ожидается ввод 11 млн кв. м.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на оперативные данные Государственной архитектурно-строительной инспекции (Госархстройинспекция).

Согласно сообщению, ближе к концу года в Госархстройинспекцию ежедневно поступают документы о вводе в эксплуатацию более 100 тыс. кв. м жилья.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики (Госстат), показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 3,4% - до 6,538 млн кв. м.

В 2012 году, по данным Госстата, в Украине было введено в эксплуатацию 10,75 млн кв. м жилья, что на 14,2% больше, чем в 2011 году.