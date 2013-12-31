Задолженность украинцев за коммунальные услуги выросла до 12,1 млрд грн

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем выросла на 4,2% - до 12,062 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным службы, средний срок задолженности составляет 3,9 месяца.

В январе-ноябре 2013 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 34,4 млрд грн, что составило 100,7% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях (108,4-103,2%), а самый низкий – в Луганской и Донецкой областях, а также Севастополе – 97,5-98,9%.

По информации Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) в ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 1,9% - до 435,1 грн.

Также сообщается, что за 11 месяцев 2013 года с населением было заключено 66,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 214,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем выросла на 6,2% - до 11,575 млрд грн.

В 2012 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 37 млрд грн, что составило 96,6% начисленных за этот период сумм.