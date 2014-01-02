В Украине с 1 января вводится налог на недвижимость

В Украине с 1 января вступает в силу ранее отложенная законодательная норма Налогового кодекса об обязательном налогообложении недвижимого имущества, отличного от земельного участка. До этого времени налогоплательщики должны были провести сверки имущественных данных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины, возможностью уточнить имущественные данные воспользовались более 70% налогоплательщиков.

Уведомления о начисленном налоге на недвижимость за 2013 год будут разосланы плательщикам такого налога до 1 июля 2014 года.

До 1 июля 2014 года контролирующие органы определят сумму налога, необходимого к уплате, и вручат налогоплательщикам уведомление о начисленном налоге и платежных реквизитах. Платежный документ будет выдан на каждый объект налогообложения.

Объектом налогообложения служат квартиры и дома, превышающие площадь в 120 кв. м и 250 кв. м соответственно. Квартиры и дома меньшей площади являются предметом налоговой льготы.

Подлежит налогообложению суммарная площадь квартиры и дома, если она превышает 370 кв. м. Ставка налога составляет 1% от минимальной зарплаты для суммарной площади недвижимости от 370 кв. м до 740 кв. м и 2,7% - если она превышает 740 кв. м.

При этом собственно налог начисляется на количество метров, превышающее «льготное», не облагаемое налогом, значение.

Вместе с тем, «льгота» по уплате налога снимается сразу же, как только будет доказан факт получения доходов с недвижимости – от сдачи ее в аренду, лизинг или использования в коммерческих целях.