Власти столицы запланировали грандиозную реконструкцию Мариинского парка

Киевская власть одобрила эскизный проект реконструкции пешеходной зоны от парка «Владимирская горка» до Киево-Печерской Лавры на территории Днепровских склонов.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 26 декабря 2013 г., текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, в указанной зоне предусмотрены четыре очереди строительства.

В основных технических показателях определено, что проект реконструкции охватывает 40 га площади Днепровских склонов. Утверждено, что площадь застройки составит не более 1 тыс. 202,5 кв. м, а площадь озеленения - 326 тыс. 674,9 кв. м.

Поверхностность застройки - 1, 2 и 4 этажа.

Мост, который построят возле Владимирской горки для пешеходов, будет шириной 3 м и длиной около 50 м.

Реконструкция включает строительство новых и ремонт существующих подпорных стен на Днепровских склонах, в частности указано, что 68,7 тыс. кв. м будет реконструировано и 21,3 тыс. кв. м – построено.

Согласно документу, на территории пешеходной зоны будет установлено 436 уличных светильников, более 400 скамеек, а также 42 скульптуры.

В ходе реконструкции предусматривается обустроить пункт для парковки велосипедов на 250 мест.