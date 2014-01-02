В Житомире возобновили круглосуточную подачу холодной воды

В Житомире с 1 января 2014 года возобновлено круглосуточную подачу холодной воды.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, «круглосуточное водоснабжение – это символический подарок житомирянам к новому 2014 году».

Информацию о постоянной подаче холодной воды УНИАН также подтвердили в КП «Житомирводоканал» и жители города.

В соответствии с сообщением пресс-службы, начиная с 1995 года, треть населения Житомира получала воду по графику. Отныне эта проблема решена.

Согласно информации горсовета, технически к подаче воды всё было готово к концу декабря 2013 года. Круглосуточная подача воды уменьшит аварийность сетей, порывы на которых возникают из-за гидроударов, и позволит городу жить комфортно.

Как сообщал УНИАН, в предыдущие годы круглосуточную подачу холодной воды житомиряне получали только в новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января. Остальное время вода подавалась почасово, по графику.

Централизованную подачу горячей воды в квартиры житомирян, прекращенную весной после завершения отопительного сезона, возобновили 3 декабря. По данным КП «Житомиртеплокоммунэнерго», горячая вода сейчас подается по графику.