«Киевгорстрой» в 2013 году увеличил ввод жилья в эксплуатацию на 6%

Крупнейший столичный застройщик - холдинговая компания «Киевгорстрой», в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличила показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине на 6,2% - до 254,8 тыс. кв. м.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на президента «Киевгорстроя» Игоря Кушнира.

Согласно сообщению, всего в прошедшем году холдинг построил и ввел в эксплуатацию 14 жилых домов в Киеве и один жилой комплекс в Ялте. Общая численность квартир в этих домах составила около 3,3 тыс.

Также сообщается, что в 2013 году «Киевгорстрой» передал под заселение по программе доступного жилья 335 квартир общей площадью 23,9 тыс. кв. м.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году компания ввела в эксплуатацию 15 жилых домов в Киеве общей площадью 224,4 тыс. кв. м, что на 5% больше показателей 2011 года.

Также в 2012 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию жилой дом в Буче (Киевская обл.) общей площадью 15,4 тыс. кв. м.

В начале 2013 года президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир заявлял о планах компании увеличить ввод в эксплуатацию жилья в Украине на 15% по сравнению с 2012 годом – до около 300 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16,5 млн грн.