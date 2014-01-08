Бюджетное финансирование работ по реставрации Киев-Печерской лавры снижено на 80%

Для выполнения ремонтно-реставрационных работ на территории Киев-Печерской лавры в 2014 году в госбюджете предусмотрено 15 млн грн, что на 80% меньше, чем в 2013 году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунальных услуг (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

«Работы на этом объекте немало. Нужно провести исследование режима гидрогеологии в лабиринтах Ближних, Дальних, Варяжских пещер и на территории Нижней лавры. Необходимо завершить работы по реконструкции внешних инженерных сетей. Нуждается в укреплении и проведении противооползневых мероприятий подпорная стена около корпуса № 43. Эти и другие работы мы будем проводить в этом году», - цитирует Темника пресс-служба.

По словам министра, в 2013 году на проведение противооползневых мероприятий, инженерной защиты, противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на территории Киево-Печерской лавры было направлено 27 млн грн бюджетных средств.

Справка УНИАН. Киево-Печерская лавра основана в 1051 году. Является одним из самых больших и выдающихся православных монастырей Украины.

Решение о создании государственного историко-культурного заповедника на базе памятников Киево-Печерской лавры было принято в 1926 году.

В 1988 году Украинской православной церкви (Московского патриархата) был передан в пользование комплекс зданий и сооружений Дальних пещер, а в 1990 году - и комплекс Ближних.

В 1990 году Киево-Печерская лавра внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.